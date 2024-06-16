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На Дніпропетровщині з Самари вилучено 24 браконьєрські сітки

Сьогодні 11:47
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Рибпатрулі виявили чимало незаконних знарядь лову на річці Самара.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з Самари вилучено 24 браконьєрські сітки

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль у соцмережах.

Так, 12 червня 2024 року під час проведення рибоохоронних рейдів рибпатрульні виявили заборонені знаряддя лову в прибережній зоні р. Самара, поблизу с. Новоселівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Зокрема, вилучили 24 безгосподарські сітки загальною довжиною 1,7 км, – йдеться у повідомленні рибпатрульних.
 
Власників браконьєрських засобів виявити не вдалося. За фактом вилучення складено акти.
 
Сітки вже передано до рибоохоронного патруля.
 
Усі небайдужі громадяни можуть повідомити про порушення правил рибальства на “гарячу” лінію за телефоном (096) 400-02-50.
 
У четвер ми писали про те, що у Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки.
 
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