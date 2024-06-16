На Дніпропетровщині з Самари вилучено 24 браконьєрські сітки

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль у соцмережах.
Так, 12 червня 2024 року під час проведення рибоохоронних рейдів рибпатрульні виявили заборонені знаряддя лову в прибережній зоні р. Самара, поблизу с. Новоселівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Зокрема, вилучили 24 безгосподарські сітки загальною довжиною 1,7 км, – йдеться у повідомленні рибпатрульних.
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