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На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум’я, врятували немовля та 13-річну дівчинку

Сьогодні 12:56
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На Криворіжжі з пожежі врятували дітей.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум'я, врятували немовля та 13-річну дівчинку

Поліцейський з Криворіжжя витягнув з пожежі двох дітей – 11-місячне немовля та 13-річну дівчинку.

Пожежа з охопленого вогнем поля перекинулася на домівки. Патрульний Андрій Бібік помітив сильне задимлення та перевіряв будинки. В одному з них ховалися налякані діти, які через страх розгубилися та не знали, куди їм тікати. Полум’я вже майже добралося до хати. 

Офіцер за лічені хвилини вивів дітей на свіже повітря. Також небайдужий поліцейський відвʼязав двох собак, щоб ті змогли врятуватися від вогню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум'я, врятували немовля та 13-річну дівчинку

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з будинку, який майже охопило полум'я, врятували немовля та 13-річну дівчинкуУкраїнська

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