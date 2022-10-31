Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині “ютубер” закликав ЗСУ скласти зброю

Сьогодні 16:14
просмотров

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який в соцмережі закликав ЗСУ скласти зброю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині

За даними слідства, чоловік упродовж квітня-травня 2022 року, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі відеохостингу «YouTube». Там він опублікував відеоролики, в яких закликав військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та погрожував військовим масовими жорстокими вбивствами. Крім цього, на одному із відеозаписів була інформація щодо місця розташування військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у нього вилучили 2 гранати, 5 артснарядів та ще й 10 кілограмів канабісу. Підозрюваного заарештували, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований труп

    У неділю, 30 жовтня, у Павлограді знайшли розчленоване тіло жінки.

    Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

    Сьогодні, 31 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, – Вілкул
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:34
    Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, – Вілкул

    Сьогодні вранці росіяни нанесли по Україні масований ракетний удар.

    Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі та попередив про повторні атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі та попередив про повторні атаки

    У Кривому Розі є влучання під час масової вранішньої атаки.

    Наверх