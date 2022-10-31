На Дніпропетровщині “ютубер” закликав ЗСУ скласти зброю

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який в соцмережі закликав ЗСУ скласти зброю.

За даними слідства, чоловік упродовж квітня-травня 2022 року, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі відеохостингу «YouTube». Там він опублікував відеоролики, в яких закликав військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та погрожував військовим масовими жорстокими вбивствами. Крім цього, на одному із відеозаписів була інформація щодо місця розташування військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у нього вилучили 2 гранати, 5 артснарядів та ще й 10 кілограмів канабісу. Підозрюваного заарештували, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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