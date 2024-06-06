На Дніпропетровщині є балка, схили якої нагадують скибки торту: де знаходиться і як виглядає (відео)

У Дніпропетровській області є унікальна природна пам’ятка — Сажівська балка.

Сажівська балка утворилася через ерозію річки Самара. Вона має довжину близько двох кілометрів і ширину до 300 метрів. Також – круті схили з численними виступами та урвищами. Її унікальність — це шари, які утворюють рівномірні уступи, схожі на скибки торту.

Про це повідомили на сторінці “Мандруй Україною” у Facebook.

Там також показали балку з висоти пташиного польоту.

Сажівська балка це історична місцевість на березі річки Дніпро. Знаходиться вона у селі Старі Кодаки. У давнину ця територія була покрита лісом.

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