На Дніпропетровщині є балка, схили якої нагадують скибки торту: де знаходиться і як виглядає (відео)

Сажівська балка утворилася через ерозію річки Самара. Вона має довжину близько двох кілометрів і ширину до 300 метрів. Також – круті схили з численними виступами та урвищами. Її унікальність — це шари, які утворюють рівномірні уступи, схожі на скибки торту.
Про це повідомили на сторінці “Мандруй Україною” у Facebook.
Там також показали балку з висоти пташиного польоту.
Сажівська балка це історична місцевість на березі річки Дніпро. Знаходиться вона у селі Старі Кодаки. У давнину ця територія була покрита лісом.
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