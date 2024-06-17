На Дніпропетровщині виявили нелегала з Білорусі

Працівники міграційної служби 15 червня під час проведення заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант” виявили та затримали на території Нікопольського району громадянина Республіки Білорусь, який незаконно перебував на території України.
Про це повідомили в ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в нашій державі порушника притягнули до адміністративної відповідальності, а також ухвалили рішення про примусове видворення за межі України.
На даний час він знаходиться в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
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