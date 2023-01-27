На Дніпропетровщині виробники пам’ятників потрапили в скандал: їх звинувачують в “цинічному піарі на ЗСУ”

Павлоградських виробників пам’ятників звинуватили в цинізмі та піарі на ЗСУ. Все почалося нещодавно, коли на парканах ритуальних підприємств з’явилися плакати з написом “Слава ЗСУ”. На перший погляд, нічого поганого не сталося, подібні написи або реклама зараз всюди.
Проте, ці банери були на фоні надгробків, і викликали у містян обурення. У павлоградців склалося враження, що власники бізнесу раді смерті українських захисників. Про це зазначили в місцевій спільноті на Facebook “Твої новини. Павлоград”.
Про цей випадок висловився мер міста, який заявив про цинізм власників ритуального підприємства. Міський голова Павлограда вважає, що розташовувати такі банери поруч з пам’ятниками не доречно.
Зазначається, що самі виробники в цих банерах нічого поганого не вбачають та не мали на меті когось образити. А комульникам, які попросили прибрати плакати відповіли, що будуть робити те, що вважають за потрібне.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…
Сьогодні вночі російські окупанти тероризували Нікопольщину майже 12 годин.
Сьогодні, 26 січня, на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" поблизу селища Петропавлівка…
14 січня у Дніпрі сталася жахлива трагедія.