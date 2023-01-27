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На Дніпропетровщині виробники пам’ятників потрапили в скандал: їх звинувачують в “цинічному піарі на ЗСУ”

Сьогодні 10:39
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У Павлограді на Дніпропетровщині місцеві виробники пам’ятників потрапили в скандал через невдалу рекламу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виробники пам’ятників потрапили в скандал: їх звинувачують в

Павлоградських виробників пам’ятників звинуватили в цинізмі та піарі на ЗСУ. Все почалося нещодавно, коли на парканах ритуальних підприємств з’явилися плакати з написом “Слава ЗСУ”. На перший погляд, нічого поганого не сталося, подібні написи або реклама зараз всюди.

Проте, ці банери були на фоні надгробків, і викликали у містян обурення. У павлоградців склалося враження, що власники бізнесу раді смерті українських захисників. Про це зазначили в місцевій спільноті на Facebook “Твої новини. Павлоград”.

Про цей випадок висловився мер міста, який заявив про цинізм власників ритуального підприємства. Міський голова Павлограда вважає, що розташовувати такі банери поруч з пам’ятниками не доречно.

Зазначається, що самі виробники в цих банерах нічого поганого не вбачають та не мали на меті когось образити. А комульникам, які попросили прибрати плакати відповіли, що будуть робити те, що вважають за потрібне.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині виробники пам’ятників потрапили в скандал: їх звинувачують в Українська

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