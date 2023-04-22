На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупанту

Ще у 2022 році стало відомо, що мешканець Марганця Нікопольського району здавав своєму синові-військовому РФ розташування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровської області. Суд визначився з вироком.

Так, колаборанта засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що чоловік добровільно сприяв державі-агресорці у проведенні підривної діяльності проти України.

Підозрюваного було затримано в травні минулого року. Він передава сину-окупанту інформацію про розташування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території області через інтернет-дзвінки у месенджерах, а також у Telegram. У червні того ж року чоловіка затримали.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою провину не визнав.

“Враховуючи, що обвинувачений мав невідбуте покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, він проведе за ґратами 18 років. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження”, – уточнюється в повідомленні.

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