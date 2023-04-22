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  • На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупанту

На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупанту

Сьогодні 09:15
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Ще у 2022 році стало відомо, що мешканець Марганця Нікопольського району здавав своєму синові-військовому РФ розташування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровської області. Суд визначився з вироком.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупанту

Так, колаборанта засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури. 

Прокурори довели, що чоловік добровільно сприяв державі-агресорці у проведенні підривної діяльності проти України.

Підозрюваного було затримано в травні минулого року. Він передава сину-окупанту інформацію про розташування підрозділів  та військової техніки Збройних Сил України на території області через інтернет-дзвінки у месенджерах, а також у Telegram. У червні того ж року чоловіка затримали. 

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою провину не визнав.

“Враховуючи, що обвинувачений мав невідбуте покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, він проведе за ґратами 18 років. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження”, – уточнюється в повідомленні. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупантуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок мешканцю Марганця, який здавав позиції ЗСУ сину-окупантуРусский

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