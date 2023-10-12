На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які в Telegram розводили людей на гроші

У Дніпропетровській області нову-стару схему виманювання грошей.

Як повідомили правоохоронці, мешканці Дніпропетровщини надурили 20 людей, беручи у них в борг від імені друзів. Для цього шахраї створювали фейкові сторінки користувачів Telegram. Після цього писали їхнім знайомим та просили гроші. Люди вірили та переказували певну суму на картку.

Шахраями виявилися мешканці міста Верхівцеве на Дніпропетровщині. Жертв шукали у відкритих групових чатах. Зі скопійованих профілів вони писали іншим учасникам групи із проханням позичити гроші. При цьому вказували банківські рахунки, які були оформлені на підставних осіб.

Викрили шахраїв у квітні. Тоді навідалися до них з обшуками. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки. За результатами розслідування правоохоронці довели понад 20 епізодів злочинної діяльності трьох членів угруповання.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, що розслідувалося за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченим може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

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