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На Дніпропетровщині викрили двох нелегалів з рф

Сьогодні 08:02
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У Нікопольському районі поліція виявила двох громадян рф, які нелегально проживали на території України.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили двох нелегалів з рф

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що двоє чоловіків – протягом декількох років переховувалися від правоохоронців на території Нікопольщини.

54- та 28-річного нелегала згодом знайшли та затримали співробітники міграційної поліції.

11 червня двох чоловіків доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі їх буде видворено з території України, – доповіли в публікації.

Правоохоронці нагадують, що, починаючи з 7 травня 2024 року, в Україні діють загальнодержавні превентивні заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів. 

Нагадаємо, минулого місяця з Дніпра видворили громадянку рф, яка незаконно знаходилася на території України. Після цього поліцейські Управління міграційної поліції спіймали громадянина Вірменії, який нелегально проживав в Україні протягом 7 років. 

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