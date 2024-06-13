На Дніпропетровщині викрили двох нелегалів з рф

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що двоє чоловіків – протягом декількох років переховувалися від правоохоронців на території Нікопольщини.
54- та 28-річного нелегала згодом знайшли та затримали співробітники міграційної поліції.
11 червня двох чоловіків доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі їх буде видворено з території України, – доповіли в публікації.
Правоохоронці нагадують, що, починаючи з 7 травня 2024 року, в Україні діють загальнодержавні превентивні заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, минулого місяця з Дніпра видворили громадянку рф, яка незаконно знаходилася на території України. Після цього поліцейські Управління міграційної поліції спіймали громадянина Вірменії, який нелегально проживав в Україні протягом 7 років.
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