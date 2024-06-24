На Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла

Екстрені відключення застосували через складну ситуацію в енергосистемі. Відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго.
Про це повідомили на офіційній сторінці ДТЕК в Телеграм.
Обмеження діють з 13:00 до 23:00. Екстрені відключення також застосували в столиці, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій областях.
У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, раніше в соціальних мережах Укренерго повідомили про застосування погодинних відключень 24 червня з 00:00 до 24:00, а з 19:00 до 23:00 обсяг обмеження буде більшим.
“Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, – зазначили у компанії”.
Детальніше про графіки відключень світла можна дізнатися на сайті ДТЕК або ЦЕК.
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