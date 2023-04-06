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На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 08:00
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Вчора, 5 квітня, у Дніпропетровській області загорівся припаркований автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Подія сталася у Новомосковському районі у селищі Миколаївка. Автомобіль «ГАЗ 24» стояв на узбіччі дороги, коли загорівся. Вогонь знищив моторний відсік та салон легковика. Загальна площа пожежі склала 4 кв.м.  

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)

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