На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум’ям трави

Чоловік опинився посеред охопленого вогнем сухостою.

У Криворізькому районі поліцейські врятували 63-річного чоловіка із пожежі. Потерпілого з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до лікарні.

Поліцейський офіцер Новолатівської громади разом з колегою прибули за викликом до села Нове Широківського району. У центрі населеного пункту вони помітили задимлення – вогонь охопив відкриту територію. Попередньо зателефонувавши до ДСНС, не гаючи ні хвилини, правоохоронці разом з місцевими жителями стали до гасіння пожежі.

У чорному диму вони помітили людину, яка не рухалася. Чоловіка одразу винесли на свіже повітря та викликали швидку допомогу. На щастя, він виявився живим.

Зараз життю та здоров’ю 63-річного чоловіка нічого не загрожує.

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