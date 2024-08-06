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  • На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум’ям трави

На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум’ям трави

Сьогодні 20:08
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Чоловік опинився посеред охопленого вогнем сухостою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум'ям трави

У Криворізькому районі поліцейські врятували 63-річного чоловіка із пожежі. Потерпілого з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до лікарні. 

Поліцейський офіцер Новолатівської громади разом з колегою прибули за викликом до села Нове Широківського району. У центрі населеного пункту вони помітили задимлення – вогонь охопив відкриту територію. Попередньо зателефонувавши до ДСНС, не гаючи ні хвилини, правоохоронці разом з місцевими жителями стали до гасіння пожежі.

У чорному диму вони помітили людину, яка не рухалася. Чоловіка одразу винесли на свіже повітря та викликали швидку допомогу. На щастя, він виявився живим.

Зараз життю та здоров’ю 63-річного чоловіка нічого не загрожує.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум'ям трави

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум'ям травиУкраїнська

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