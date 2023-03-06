На Дніпропетровщині впровадять трудову повинність для безробітних

В одному із районів Дніпропетровщини хочуть впровадили трудову повинність для безробітних.

Так, у Криворізькому районі почали впроваджувати трудову повинність для людей, які зараз ніде не працюють. Усе це має бути добровільно, а за виконану роботу мешканці області отримуватимуть мінімальну зарплатню.

Стосується це перш за все людей, які зараз перебувають на обліку в центрі зайнятості. Їх залучатимуть до суспільно-корисних робіт, пише Суспільне.

Трудову повинність запровадять, як тільки районна адміністрація видасть відповідне розпорядження, а голови громад подадуть заявки з пропозиціями суспільно-корисних робіт на їхніх територіях. Криворізький район сильно постраждав від обстрілів, тому скоріше за все, людей будуть залучати до вирішення проблем, які спричинили воєнні дії.

Відомо, що заявки вже подали Зеленодольська та Глеюватські громади.

Це зруйновані будинки, частково пошкоджені, і комунальні підприємства і у нас є зруйновані школи, люди будуть залучатись до цих робіт. На сьогоднішній день вже подали заявки Зеленодольська громада і Глеюватська. З переліком питань, які вони вбачають. Зеленодольська більше щодо ліквідації обстрілів, там завали і ремонтні роботи. Глеюватська, щодо благоустрою”, – розповів начальник районної військової адміністраціі Євген Ситниченко.

Таким чином, громади отримають допомогу, а люди, які не можуть знайти роботу – зарплатню.

За виконання суспільно-корисних робіт платитимуть гарантовану мінімальну заробітну плату – 6700 гривень. Щоб долучитися до таких робіт, слід звернутись до центру зайнятості.

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