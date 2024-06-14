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На Дніпропетровщині ворожий дрон-камікадзе поранив 17-річну дівчину

Сьогодні 15:12
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Сьогодні, 14 червня, внаслідок атаки на Нікопольський район постраждала дівчина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон-камікадзе поранив 17-річну дівчину

Ворог атакував Мирівську громаду. Окупанти вдарили дроном-камікадзе, внаслідок чого постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Також через обстріл пошкоджено будинок.

“Ворог поранив 17-річну дівчину. Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор вдарив дроном-камікадзе. Потерпілу госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджений приватний будинок”, – повідомив голова ДніпроОВА.

Нагадаємо, вчора ввечері, 13 червня, ворог також бив по Нікополю дронами-камікадзе. Кілька разів поцілив сьогодні вранці. Люди не постраждали. Обстріляла армія РФ і Марганецьку громаду.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон-камікадзе поранив 17-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон-камікадзе поранив 17-річну дівчинуРусский

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