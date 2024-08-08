На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом
На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом
Сьогодні 20:02
просмотров
Запальними снарядами б'ють по Дніпропетровщині.
Ворог почав застосовувати у Нікополі запальні боєприпаси з термітом, повідомила місцева влада.
Ворог почав застосовувати запальні боєприпаси. Запалювальними елементами в них слугують пелети, тривалість горіння складає близько хвилини. У якості запалювальної суміші вірогідно використовується речовина “терміт”, – йдеться у повідомленні.
Людям нагадали основні правила пожежної безпеки:
Не розміщуєте легкозаймисті предмети просто неба;
Не накопичуйте сміття чи запаси дров біля осель;
Майте запас води для гасіння займань, за можливості використовувати вогнегасники;
У разі, якщо ви помітили подібні боєприпаси чи виникло загоряння, повідомте про це місцевий пожежний підрозділ за телефоном 101 або 112.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"