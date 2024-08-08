На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом

Запальними снарядами б'ють по Дніпропетровщині.

Ворог почав застосовувати у Нікополі запальні боєприпаси з термітом, повідомила місцева влада.

Ворог почав застосовувати запальні боєприпаси. Запалювальними елементами в них слугують пелети, тривалість горіння складає близько хвилини. У якості запалювальної суміші вірогідно використовується речовина “терміт”, – йдеться у повідомленні.