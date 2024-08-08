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  • На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом

На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом

Сьогодні 20:02
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Запальними снарядами б'ють по Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом

Ворог почав застосовувати у Нікополі запальні боєприпаси з термітом, повідомила місцева влада. 

Ворог почав застосовувати запальні боєприпаси. Запалювальними елементами в них слугують пелети, тривалість горіння складає близько хвилини. У якості запалювальної суміші вірогідно використовується речовина “терміт”, – йдеться у повідомленні. 

Людям нагадали основні правила пожежної безпеки:

  • Не розміщуєте легкозаймисті предмети просто неба;
  • Не накопичуйте сміття чи запаси дров біля осель;
  • Майте запас води для гасіння займань, за можливості використовувати вогнегасники;
  • У разі, якщо ви помітили подібні боєприпаси чи виникло загоряння, повідомте про це місцевий пожежний підрозділ за телефоном 101 або 112.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітомУкраїнська

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