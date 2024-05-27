На Дніпропетровщині вогнеборці врятували песика після ворожого обстрілу (ВІДЕО)

Сьогодні, 27 травня, місто Нікополь у черговий раз опинилося під ворожим обстрілом, що стало наслідком пожежі на підприємства.

Рятувальники, як завжди, приїхали на територію підприємства задля ліквідування займання.

На місці виявилося, що воно охоронялося песиком, який дивом вижив після обстрілу. Як повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, вогнеборці оперативно загасили пожежу, площа якої склала 100 квадратних метрів, а песика врятували.

Також опублікували відео моменту, на якому один з рятувальників продовжує ліквідувати пожежу, а інший – зняв з собаки нашийник, що був прикріплений до ланцюга, та поніс на руках у безпечне місце.

На щастя, ніхто з людей та тварин не постраждав.

Раніше, ми писали, що на Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували займання житлового будинку.

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