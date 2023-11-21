На Дніпропетровщині водосховище вартістю 1,7 млрд та площею 118 га потрапило в чужі руки

На Дніпропетровщині державі повернули водосховище.

Прокуратура Дніпропетровщини викрила недобросовісного орендаря, який передав у чужі руки водосховище у Синельниківському районі. Як встановило слідство, землі водного фонду площею 118 га віддали у платне користування. Мова йде про Червонодолинське водосховище.

Новий тимчасовий власник мав сплачувати оренду в бюджет територіальної громади. Втім, згодом він передав водосховище у суборенду, але й не покривав необхідні платежі. Також не виконав умови договору щодо проведення нормативно-грошової оцінки ділянки.

Нещодавно прокуратура звернулася до суду з позовом проти орендаря та вимагала повернути землі законному власнику – територіальній громаді.

Суд повністю задовольнив позов та повернув землі вартістю 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше прокуратура судилася за землі поблизу Дніпра, які передали у приватні руки. Землі Самарської затоки, які мають особливий статус, віддали у користування. На цих ділянках заборонено вести сільськогосподарські роботи, бо це може зашкодити екосистемі, але їх віддали для ведення особистого селянського господарства. Втім, правоохоронцям вдалося відновити справедливість та повернути землі водного фонду Піщанські тергромаді.

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