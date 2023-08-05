На Дніпропетровщині водій помер від ураження струмом – Міненерго

Нещасний випадок на Дніпропетровщині трапився 4 серпня пізно ввечері.

Як повідомляє Міненерго у своєму телеграм-каналі, водій екскаватора загинув час несанкціонованих земляних робіт.

Чоловік зачепив ковшем лінію електропередач і обірвав лінію.

Наразі ситуація з електроенергією у місті та області залишається стабільною.

Також, під час ремонтних робіт на Одещині, бригада будівельників через порушення техніки безпеки отримала численні опіки.

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