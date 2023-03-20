На Дніпропетровщині водій автобусу облаяв чоловіка з інвалідністю та ледь не травмував його (ВІДЕО)

У Кривому Розі водій обматюкав чоловіка на інвалідному візку.

Про це повідомив Юрій Понькін, який став учасником неприємної ситуації.

Так, за словами Юрія, водій криворізького автобусу досить грубо поводив себе з пасажиром, який потребував його допомоги. Чоловік пересувається на інвалідному візку, тому забратися в салон він може тільки коли водій відкине пандус. Втім, кермувальник спочатку не захотів цього робити, аргументуючи тим, що той не працює. Він почав силоміць затягувати Юрія всередину автобуса.

Автобус прибув на зуп. Ставки о 9.45. Сантиметрів 40 до бордюру, тож проблем не мало бути. Водій вийшов, сказав “пандус не работает” і вхопився за візок, намагаючись мене занести! Просто з проходу, взяв і потягнув. Я кажу: агов, не робіть так, неможна і важко! Розвернувшись, промовивши “пизд*ць, где ти взялся” водій пішов у кабіну. Тут же повертається із гачком і, о диво, відкидає пандус! Повний салон людей, прошу розійтися, пропустити. Позаду крик водія “бігом разойдитесь, шо я тут стоять буду!!!”. На те все є як мінімум один свідок, мій друг їхав тим же автобусом, – розповів Юрій.

За словами Юрія, він попросив друга записати на камеру момент висадки з автобусу, бо знав, що хамська поведінка водія продовжиться.

І справді, кермувальник досить грубо витягнув чоловіка із салону, ледь не кинувши його на землю, і якби не перехожі, які кинулися допомагати, пасажир би упав на дорогу.

Згодом з’явилася інформація про те, що до керівництва комунального транспорту Кривого Рогу дійшла інформація про цей випадок, і воно має намір вжити нормативних заходів стосовно водія.

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