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На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка

Сьогодні 08:39
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У Нікополі жінка загинула у власній оселі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора ввечері, близько 22:27 до спецілінії Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Нікополі на вулиці Електрометалургів з квартири на п’ятому поверсі йде дим.

Після того, як на місце прибули надзвичайники, з’ясувалося, що горить однак з квартир на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вогонь охопив 8 кв.м. оселі.

Під час ліквідації займання в палаючій квартирі співробітники Служби порятунку виявили жінку без свідомості, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники винесли постраждалу та передали медикам. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка

Працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть жінки 1944 року народження. 

Займання ліквідували о 23:00.

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