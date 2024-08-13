На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

У лікарні помер поранений внаслідок вечірнього обстрілу Нікопольщини. У 33-річного чоловіка було уламкове поранення грудної клітини, повідомив очільник ОВА Лисак.
У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад пів десятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач.
Нагадаємо, у небі над Дніпропетровщиною вдень 13 серпня збили безпілотник.
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