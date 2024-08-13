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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Сьогодні 20:04
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У лікарні на Дніпропетровщині помер постраждалий через обстріл чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

У лікарні помер поранений внаслідок вечірнього обстрілу Нікопольщини. У 33-річного чоловіка було уламкове поранення грудної клітини, повідомив очільник ОВА Лисак.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад пів десятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

Нагадаємо, у небі над Дніпропетровщиною вдень 13 серпня збили безпілотник.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловікУкраїнська

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