На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

У лікарні на Дніпропетровщині помер постраждалий через обстріл чоловік.

У лікарні помер поранений внаслідок вечірнього обстрілу Нікопольщини. У 33-річного чоловіка було уламкове поранення грудної клітини, повідомив очільник ОВА Лисак.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад пів десятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач.

Нагадаємо, у небі над Дніпропетровщиною вдень 13 серпня збили безпілотник.

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