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На Дніпропетровщині внаслідок масштабної пожежі в будинку постраждав чоловік

Сьогодні 07:35
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У Криворізькому районі горів приватний будинок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок масштабної пожежі в будинку постраждав чоловік

На вулиці Степова селища Гейківка Лозуватської сільської територіальної громади Криворізького району вчора, 13 серпня, горів будинок. 

Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 14:50, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Надзвичайники вирушили на місце події, по прибуттю встановили, що займання сталося на території приватного домоволодіння – вогонь охопив одноповерховий будинок, господарчу споруду та гараж. 

Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. 

З місця врятували постраждалого чоловіка 1957 року народження. Його госпіталізували з попереднім діагнозом термічні опіки нижньої кінцівки. 

Пожежу було ліквідовано. Про причини займання не повідомляється. 

Нагадаємо, вчора вночі У Кривому Розі на фабриці сталася масштабна пожежа, а вдень у Новомосковському районі горів ліс.

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