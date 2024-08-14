На Дніпропетровщині внаслідок масштабної пожежі в будинку постраждав чоловік

На вулиці Степова селища Гейківка Лозуватської сільської територіальної громади Криворізького району вчора, 13 серпня, горів будинок.
Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 14:50, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Надзвичайники вирушили на місце події, по прибуттю встановили, що займання сталося на території приватного домоволодіння – вогонь охопив одноповерховий будинок, господарчу споруду та гараж.
Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів.
З місця врятували постраждалого чоловіка 1957 року народження. Його госпіталізували з попереднім діагнозом термічні опіки нижньої кінцівки.
Пожежу було ліквідовано. Про причини займання не повідомляється.
Нагадаємо, вчора вночі У Кривому Розі на фабриці сталася масштабна пожежа, а вдень у Новомосковському районі горів ліс.
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