На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій сталася пожежа на електропідстанції

На Дніпропетровщині сталася пожежа на електропідстанції.

Внаслідок бойових дій виникло загоряння електропідстанції на Дніпропетровщині, повідомили в Міненерго. При цьому вимикались повітряні лінії та знеструмлювались побутові споживачів. Загоряння вже ліквідоване.

Також через бойові дії знеструмлювались 1,6 тисячі споживачів, на ранок без напруги залишаються 370 споживачів.

Нагадаємо, стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у Дніпрі.

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