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  • На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА виникло загоряння на підстанції

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА виникло загоряння на підстанції

Сьогодні 11:02
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У Дніпропетровській області атакували підстанцію.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА виникло загоряння на підстанції

фото умовне 

Внаслідок атаки БПЛА на підстанції в Дніпропетровській області виникло загоряння. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Пожежу оперативно ліквідували.

Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня Дніпро атакували ракетами. Внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася у ніч на 3 вересня, загинув 51-річний чоловік.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА виникло загоряння на підстанціїУкраїнська

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