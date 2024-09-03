На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА виникло загоряння на підстанції

У Дніпропетровській області атакували підстанцію.

Внаслідок атаки БПЛА на підстанції в Дніпропетровській області виникло загоряння. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Пожежу оперативно ліквідували.

Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня Дніпро атакували ракетами. Внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася у ніч на 3 вересня, загинув 51-річний чоловік.

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