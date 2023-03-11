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На Дніпропетровщині вітчим на смерть забив немовля, поки мати спокійно спостерігала: суд виніс вирок

Сьогодні 18:56
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У Дніпропетровській області суд виніс вирок чоловіку, який до смерті забив кулаками дитину віком 1 рік і 11 місяців, а також матері цього немовля, яка спостерігала за тим, що відбувається, і не втрутилася.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим на смерть забив немовля, поки мати спокійно спостерігала: суд виніс вирок

Ба більше, ще 10 годин після побиття малюк залишався живим, проте йому не надали необхідну медичну допомогу. Згідно висновкам експертів, якби жінка звернулася з маленьким сином до лікарні, він би залишився живим. 

Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, правоохоронцям вдалося довести, що у 2020 році житель Зеленодольська Криворізького району, який раніше уже був судимим, у стані алкогольного сп’яніння наніс дитині як мінімум 19 ударів рукою по голові та тілу. Він зробив це, бо був “роздратований” плачем малюка.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 9 років позбавлення волі за нанесенні тяжких тілесних ушкоджень дитині, що призвели до смерті. 

Поки вітчим жорстоко бив крихітного хлопчика, мати за цим спокійно спостерігала. Її також засудили до 4 років в’язниці. Крім того, жінку позбавили батьківських прав – у неї було ще двоє малолітніх дітей.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим на смерть забив немовля, поки мати спокійно спостерігала: суд виніс вирокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим на смерть забив немовля, поки мати спокійно спостерігала: суд виніс вирокРусский

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