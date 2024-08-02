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На Дніпропетровщині вітчим ледь не вбив свого пасинка

Сьогодні 15:31
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На Дніпропетровщині вітчим ледь не вбив свого пасинка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим ледь не вбив свого пасинка

Днями у Верхньодніпровську стався конфлікт між 52-річним чоловіком та його 21-річним пасинком. Під час сварка вітчим спочатку побив хлопця, а потім вдарив ножем у живіт, повідомили в Нацполіції. 

21-річного хлопця забрали до лікарні, нині він у реанімації у важкому стані. Нападника затримала поліція. Вітчим, який ледь не вбив свого пасинка наразі перебуває під вартою. 

Чоловікові вже вручили підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим ледь не вбив свого пасинкаУкраїнська

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