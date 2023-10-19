На Дніпропетровщині військовий зливав росіянам інформацію про своїх товаришів

На Дніпропетровщині судитимуть зрадника.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Проти військовослужбовця одного із гарнізонів Дніпропетровщини до суду скерували обвинувальний акт. Чоловіка підозрюють у держзраді.

Як з’ясувало слідство, у березі 2022 чоловік службив в одному із гарнізонів на Дніпропетровщині. Сконтактувавши з росіянином, який працював на спецслужби РФ, військовий займався підривною діяльністю. Він зливав дані про розташування особового складу, зброю, техніку та навіть планував повідомити ворогу про внутрішні канали зв’язку. По суті, чоловік працював проти власних товаришів.

З куратором він комунікував через один із месенджерів. Згодом військового викрили співробітники СБУ.

Тепер зраднику загрожує довічне ув’язнення.

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