Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

Сьогодні 06:45
просмотров

На Дніпропетровщині люди масово збирають рідкісні гриби, занесені до Червоної книги України. Це - зморшки степові.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

Фотографіями зібраних грибів мешканці Дніпропетровщини активно діляться у ФБ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

Зморшки степові – сумчасті гриби. .

Поширені зморшки степові в Європі (Молдова, Україна, Росія – в регіонах з посушливим кліматом), Центральна Азія (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Україні: Лісостеп та Степ.

Зморшки ростуть навесні в лісах, парках, садах, степах. У великій кількості їх можна зустріти на третій, іноді четвертий рік після лісових пожеж. На старих згарищах можуть регулярно зростати щороку, хоч і в менших кількостях. Іноді ростуть на місці вирубаних лісів.

Деякі види роду використовують у їжу. Придатні для сушіння.

Для безпечного вживання сморчків у їжу достатньо звичайної термообробки.

Читайте также:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:40
    Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

    Армія рф 4 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області,…

    Трампа відправили під арешт: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 20:50
    Трампа відправили під арешт: подробиці

    У США арештували колишнього президента Дональда Трампа.

    ЗСУ знищили два ворожих пункти управління, а РФ атакує на чотирьох напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    ЗСУ знищили два ворожих пункти управління, а РФ атакує на чотирьох напрямках, – Генштаб

    Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу та знищили два пункти…

    Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

    На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний…

    Наверх