На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

Фотографіями зібраних грибів мешканці Дніпропетровщини активно діляться у ФБ.
Зморшки степові – сумчасті гриби. .
Поширені зморшки степові в Європі (Молдова, Україна, Росія – в регіонах з посушливим кліматом), Центральна Азія (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Україні: Лісостеп та Степ.
Зморшки ростуть навесні в лісах, парках, садах, степах. У великій кількості їх можна зустріти на третій, іноді четвертий рік після лісових пожеж. На старих згарищах можуть регулярно зростати щороку, хоч і в менших кількостях. Іноді ростуть на місці вирубаних лісів.
Деякі види роду використовують у їжу. Придатні для сушіння.
Для безпечного вживання сморчків у їжу достатньо звичайної термообробки.
Читайте также:
Автор:
Армія рф 4 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області,…
У США арештували колишнього президента Дональда Трампа.
Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу та знищили два пункти…
На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний…