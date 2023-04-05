На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

На Дніпропетровщині люди масово збирають рідкісні гриби, занесені до Червоної книги України. Це - зморшки степові.

Фотографіями зібраних грибів мешканці Дніпропетровщини активно діляться у ФБ.

Зморшки степові – сумчасті гриби. .

Поширені зморшки степові в Європі (Молдова, Україна, Росія – в регіонах з посушливим кліматом), Центральна Азія (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Україні: Лісостеп та Степ.

Зморшки ростуть навесні в лісах, парках, садах, степах. У великій кількості їх можна зустріти на третій, іноді четвертий рік після лісових пожеж. На старих згарищах можуть регулярно зростати щороку, хоч і в менших кількостях. Іноді ростуть на місці вирубаних лісів.

Деякі види роду використовують у їжу. Придатні для сушіння.

Для безпечного вживання сморчків у їжу достатньо звичайної термообробки.

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