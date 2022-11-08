На Дніпропетровщині відновив роботу промисловий гігант: не працював 4 місяці

У Кривому Розі після 4 місяців простою запрацював один із промислових гігантів.

7 листопада знову почав виробництво Південний гірничо-збагачувальний комбінат, який знаходиться у Кривому Розі. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Підприємства майже повністю зупинилося 4 місяці тому і до 7 листопада знаходилося в простої. Але є і погані новини. За словами представників ПГЗК план листопада 2022 року складає лише 13,4 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За місяць ПГЗК повинен виробити 173 тисяч тонн залізнорудного концентрату, який потім піде до металургійних підприємств «Каметсталь» та «Запоріжсталь».

Нагадаємо, що підприємство зупинило свою роботу на початку липня. Сталося це через війну та непрацюючі порти Одеси, з яких продукцію відправляли споживачам в Азії та Північній Африці.

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