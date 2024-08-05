Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині відновили рух дві популярні електрички

Сьогодні 12:15
просмотров

Сьогодні, 5 серпня, відновили курсування двох приміських поїздів між станціями Кривий Ріг та Верхівцеве.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відновили рух дві популярні електрички

Так, приміський поїзд № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:31 і прибуває до станції Верхівцеве о 08:53. Приміський поїзд та № 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. Верхівцеве о 09:38 і прибує до ст. Кривий Ріг-Головний о 12:49.

Про це повідомили на сторінці Придніпровської залізниці у Facebook.

З детальним розкладом електричок та решти приміських поїздів, які курсують на Придніпровській залізниці, можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії за посиланням та інформаційних дошках на вокзалах і станціях.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відновили рух дві популярні електричкиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не чекайте дарма: у Дніпрі деякі маршрутки змінять кінцеві зупинки, а тролейбуси їхатимуть інакше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    Не чекайте дарма: у Дніпрі деякі маршрутки змінять кінцеві зупинки, а тролейбуси їхатимуть інакше

    У Дніпрі 5 серпня транспорт тимчасово курсуватиме інакше.

    У Кривому Розі з’явився найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, але є нюанс
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:31
    У Кривому Розі з’явився найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, але є нюанс

    У Кривому Розі можна побачити найвищий у світі хмарочос Бурдж…

    Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:23
    Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах України

    СБУ нейтралізували злочинну групу, до складу якої входила чиновниця з…

    Зеленій зоні на проспекті Героїв у Дніпрі можуть дати ім’я загиблого заступника міністра МВС Євгена Єніна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:23
    Зеленій зоні на проспекті Героїв у Дніпрі можуть дати ім’я загиблого заступника міністра МВС Євгена Єніна

    У Дніпрі одна із зелених зон може отримати нове ім'я.

    Наверх