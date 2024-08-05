На Дніпропетровщині відновили рух дві популярні електрички

Сьогодні, 5 серпня, відновили курсування двох приміських поїздів між станціями Кривий Ріг та Верхівцеве.

Так, приміський поїзд № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:31 і прибуває до станції Верхівцеве о 08:53. Приміський поїзд та № 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. Верхівцеве о 09:38 і прибує до ст. Кривий Ріг-Головний о 12:49.

Про це повідомили на сторінці Придніпровської залізниці у Facebook.

З детальним розкладом електричок та решти приміських поїздів, які курсують на Придніпровській залізниці, можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії за посиланням та інформаційних дошках на вокзалах і станціях.

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