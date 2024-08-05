На Дніпропетровщині відновили рух дві популярні електрички

Так, приміський поїзд № 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:31 і прибуває до станції Верхівцеве о 08:53. Приміський поїзд та № 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. Верхівцеве о 09:38 і прибує до ст. Кривий Ріг-Головний о 12:49.
Про це повідомили на сторінці Придніпровської залізниці у Facebook.
З детальним розкладом електричок та решти приміських поїздів, які курсують на Придніпровській залізниці, можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії за посиланням та інформаційних дошках на вокзалах і станціях.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі 5 серпня транспорт тимчасово курсуватиме інакше.
У Кривому Розі можна побачити найвищий у світі хмарочос Бурдж…
СБУ нейтралізували злочинну групу, до складу якої входила чиновниця з…
У Дніпрі одна із зелених зон може отримати нове ім'я.