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На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупанти

Сьогодні 12:40
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Українці дивують увесь світ швидкістю відновлення пошкоджень, які принесли окупанти.

У вересні армія росії зруйнувала гідротехнічні споруди в Кривому Розі. Окупанти нанесли ракетний удар по місту, унаслідок чого велика вода вийшла з берегів та руйнувала все на своєму шляху.

Одним з руйнувань від води, яку було неможливо контролювати, став міст у Широкому.

Наразі переправу вже відновили.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупанти

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупанти

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупантиУкраїнська

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