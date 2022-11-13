На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупанти

Українці дивують увесь світ швидкістю відновлення пошкоджень, які принесли окупанти.

У вересні армія росії зруйнувала гідротехнічні споруди в Кривому Розі. Окупанти нанесли ракетний удар по місту, унаслідок чого велика вода вийшла з берегів та руйнувала все на своєму шляху.

Одним з руйнувань від води, яку було неможливо контролювати, став міст у Широкому.

Наразі переправу вже відновили.

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