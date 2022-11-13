На Дніпропетровщині відновили переправу, яку зруйнували окупанти

У вересні армія росії зруйнувала гідротехнічні споруди в Кривому Розі. Окупанти нанесли ракетний удар по місту, унаслідок чого велика вода вийшла з берегів та руйнувала все на своєму шляху.
Одним з руйнувань від води, яку було неможливо контролювати, став міст у Широкому.
Наразі переправу вже відновили.Елизавета Бельмас
Автор:
Генштаб ЗС України опублікував дані про втрати росії у війні…
Антонівський міст на Херсонщині частково зруйнований, немає кількох прольотів.
Попри успішний контрнаступ наших героїв на півдні, цивільним поки що…
Російські пропагандисти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків…