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  • На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродріт

На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродріт

Сьогодні 13:54
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У п'ятницю, 3 лютого, у селі Єлизаветівка Дніпропетровської області загинув 27-річний водій, фура якого зачепила кузовом електродріт. Чоловіка вбило струмом.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродріт

Поліції стало про це відомо приблизно о 16:12, передає “Інформатор Дніпро”. 

Відомо, що водій на фурі марки Scania привіз відходи. Скидаючи кузов, він він зачепив дріт лінії електромережі, після чого кабіна почала іскритись. 

У спробах врятувати авто, водій почав шукати вогнегасник – доторкнувся до ручки дверей кабіни та був уражений струмом. Він загинув на місці. Тіло 27-річного чоловіка направили на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини та деталі того, що сталося. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродрітУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродрітРусский

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