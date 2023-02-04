На Дніпропетровщині вбило струмом 27-річного водія: його фура зачепила електродріт

Поліції стало про це відомо приблизно о 16:12, передає “Інформатор Дніпро”.
Відомо, що водій на фурі марки Scania привіз відходи. Скидаючи кузов, він він зачепив дріт лінії електромережі, після чого кабіна почала іскритись.
У спробах врятувати авто, водій почав шукати вогнегасник – доторкнувся до ручки дверей кабіни та був уражений струмом. Він загинув на місці. Тіло 27-річного чоловіка направили на експертизу.
Правоохоронці встановлюють обставини та деталі того, що сталося.
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