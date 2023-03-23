На Дніпропетровщині в’язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Так, за даними слідства, підозрювані розміщували в соцмережах та на інтернет-сайтах неправдиві оголошення про продаж дров. У телефонних розмовах вони вводили покупців в оману, отримавши від них передплату на банківські картки, зникали зі зв’язку.
У такий спосіб шахраї ошукали 11 громадян та заволоділи їхніми коштами на суму майже 100 тисяч гривень. Жертвами шахраїв стали жителі багатьох регіонів країни.
У ході проведення обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, речовини, схожі на наркотичні.
Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 19 березня, у нічному клубі Новомосковська сталося вбивство.
Вітаємо наших спортсменів та пишаємося їхніми досягненнями!
Троє мешканців Дніпра організувати схему ухилення від мобілізації.
У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками.