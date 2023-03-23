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  • На Дніпропетровщині в’язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

На Дніпропетровщині в’язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Сьогодні 17:47
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У Дніпропетровській області 32-річний чоловік, відбуваючи покарання у Синельниківській виправній колонії, організував схему з продажу неіснуючих товарів. До її реалізації залучив співмешканку та матір.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Так, за даними слідства, підозрювані розміщували в соцмережах та на інтернет-сайтах неправдиві оголошення про продаж дров. У телефонних розмовах вони вводили покупців в оману, отримавши від них передплату на банківські картки, зникали зі зв’язку.

У такий спосіб шахраї ошукали 11 громадян та заволоділи їхніми коштами на суму майже 100 тисяч гривень. Жертвами шахраїв стали жителі багатьох регіонів країни. 

У ході проведення обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, речовини, схожі на наркотичні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в'язень та його спільники продавали неіснуючі дроваУкраїнська

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