На Дніпропетровщині в’язень та його спільники продавали неіснуючі дрова

У Дніпропетровській області 32-річний чоловік, відбуваючи покарання у Синельниківській виправній колонії, організував схему з продажу неіснуючих товарів. До її реалізації залучив співмешканку та матір.

Так, за даними слідства, підозрювані розміщували в соцмережах та на інтернет-сайтах неправдиві оголошення про продаж дров. У телефонних розмовах вони вводили покупців в оману, отримавши від них передплату на банківські картки, зникали зі зв’язку.

У такий спосіб шахраї ошукали 11 громадян та заволоділи їхніми коштами на суму майже 100 тисяч гривень. Жертвами шахраїв стали жителі багатьох регіонів країни.

У ході проведення обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, речовини, схожі на наркотичні.

Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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