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На Дніпропетровщині в ставку втонув 36-річний чоловік

Сьогодні 16:24
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Рятувальники дістали зі ставка тіло чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в ставку втонув 36-річний чоловік

Як розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, 6 грудня в ставку поблизу селища Голубівка Новомосковського району знайшли труп чоловіка.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили на воді тіло без ознак життя. Загиблий знаходиться в 15 метрах від берега. За допомогою човна, співробітники ДСНС доставили до берега труп 36-річного чоловіка.

Тіло загиблого передали поліціянтам.

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