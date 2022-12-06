На Дніпропетровщині в ставку втонув 36-річний чоловік

Як розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, 6 грудня в ставку поблизу селища Голубівка Новомосковського району знайшли труп чоловіка.
Прибувши на місце події, рятувальники побачили на воді тіло без ознак життя. Загиблий знаходиться в 15 метрах від берега. За допомогою човна, співробітники ДСНС доставили до берега труп 36-річного чоловіка.
Тіло загиблого передали поліціянтам.
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