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  • На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень тому

На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень тому

Сьогодні 12:00
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У Павлограді знайшли чоловіка, якого шукали понад тиждень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень тому

Сумну звістку повідомили волонтери Павлоградського пошуково-рятувального загону “Антарєс”. 

Зв’язок з Сергієм Нагорним обірвався 24 квітня. Відомо, що чоловік під час відпочинку в парку “1 травня” пішов купатися на річку та не повернувся. Друзі та близькі розпочали пошуки зниклого, сподіваючись знайти його живим. 

Більше тижня Сергія шукали в Павлограді та районі, але 30 квітня волонтери Антарєсу повідомили, що тіло чоловіка знайшли, тому пошуки припиняються. Попередньо, померлого виявили в річці працівники поліції.

Учора ДСНС повідомляла, що в у Павлограді на поверхні води річки Вовча помітили тіло, яке знаходилося в 5-ти метрах від берега. На місце викликали рятувальників, які дістали труп з водойми. Померлому було 36 років. 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Сергія. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень томуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень томуРусский

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