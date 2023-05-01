На Дніпропетровщині в річці знайшли мертвим чоловіка, який зник тиждень тому

У Павлограді знайшли чоловіка, якого шукали понад тиждень.

Сумну звістку повідомили волонтери Павлоградського пошуково-рятувального загону “Антарєс”.

Зв’язок з Сергієм Нагорним обірвався 24 квітня. Відомо, що чоловік під час відпочинку в парку “1 травня” пішов купатися на річку та не повернувся. Друзі та близькі розпочали пошуки зниклого, сподіваючись знайти його живим.

Більше тижня Сергія шукали в Павлограді та районі, але 30 квітня волонтери Антарєсу повідомили, що тіло чоловіка знайшли, тому пошуки припиняються. Попередньо, померлого виявили в річці працівники поліції.

Учора ДСНС повідомляла, що в у Павлограді на поверхні води річки Вовча помітили тіло, яке знаходилося в 5-ти метрах від берега. На місце викликали рятувальників, які дістали труп з водойми. Померлому було 36 років.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Сергія.

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