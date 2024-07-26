На Дніпропетровщині в приватні руки планують продати великий ГЗК

На Дніпропетровщині продадуть великий ГЗК.

В Україні знову стартує “велика приватизація”. Невдовзі планують продати п’ять великих об’єктів, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Мова йде про готель “Україна”, майно найбільшого виробника з видобування та збагачення титанових руд “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, а також про активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:

провідний виробник газобетонних виробів ТОВ “Аерок”;

розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ “Демурінський ГЗК”;

ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь” – компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва “Ocean Plaza”.

Раніше в Фонді держмайна вже анонсували продаж Демурінського ГЗК.

Нагадаємо, власником 100% капіталу Демурінського ГЗК Фонд держмайна офіційно став наприкінці березня 2023 року, після ухвали Вищого антикорупційного суду. Титановий кар’єр на Дніпропетровщині конфіскували в компанії, що належала російському мільярдеру Михайлу Щелкову.

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області.

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