На Дніпропетровщині в приватні руки планують продати великий ГЗК

В Україні знову стартує “велика приватизація”. Невдовзі планують продати п’ять великих об’єктів, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Мова йде про готель “Україна”, майно найбільшого виробника з видобування та збагачення титанових руд “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, а також про активи, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:
Раніше в Фонді держмайна вже анонсували продаж Демурінського ГЗК.
Нагадаємо, власником 100% капіталу Демурінського ГЗК Фонд держмайна офіційно став наприкінці березня 2023 року, після ухвали Вищого антикорупційного суду. Титановий кар’єр на Дніпропетровщині конфіскували в компанії, що належала російському мільярдеру Михайлу Щелкову.
Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області.
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