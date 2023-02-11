На Дніпропетровщині в кафе сталася різанина

У Кам’янському сталася різанина в кафе.

Як повідомили в Кам’янському районному управлінні поліції, 9 лютого в одному із кафе міста сталася різанина.

Як з’ясували правоохоронці, між двома відвідувачами кафе в Південному районі міста виник конфлікт, який переріс в бійку. У якийсь момент один із чоловіків пішов додому та повернувся з ножем, яким вдарив свого противника. Він завдав йому смертельне ножове поранення в груди та втік з місця злочину.

Через годину 35-річного зловмисника затримали патрульні. Його підозрюють в умисному вбивстві. Нападнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство триває.

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