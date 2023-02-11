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На Дніпропетровщині в кафе сталася різанина

Сьогодні 17:26
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У Кам’янському сталася різанина в кафе.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в кафе сталася різанина

Як повідомили в Кам’янському районному управлінні поліції, 9 лютого в одному із кафе міста сталася різанина.

Як з’ясували правоохоронці, між двома відвідувачами кафе в Південному районі міста виник конфлікт, який переріс в бійку. У якийсь момент один із чоловіків пішов додому та повернувся з ножем, яким вдарив свого противника. Він завдав йому смертельне ножове поранення в груди та втік з місця злочину. 

Через годину 35-річного зловмисника затримали патрульні. Його підозрюють в умисному вбивстві. Нападнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. 

Слідство триває. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в кафе сталася різанинаУкраїнська

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