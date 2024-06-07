На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої

На Павлоградщині 40-річна жінка передчасно народила дитину прямо в кареті "швидкої".

Про подію розповіла керівниця Павлоградської станції ЕМД Світлана Зайчикова на своїй Facebook-сторінці.

4 червня близько 01:19 надійшло повідомлення від жінки 40 років, у якої відійшли води та почалися перейми.

Під час транспортування почався 2 період пологів і народилася недоношена дівчинка, ще ситуація ускладнювалася несприятливим анамнезом, – доповіла Зайчикова.

На щастя, пологи пройшли без ускладнень. Щасливу маму з дитиною бригада екстреної медичної допомоги довезла в обласний профільний заклад.

Окрім цього, керівниця ЕМД повідомила про те, що з початку цього року на Павлоградщині у каретах “швидких” та на дому медики прийняли вже 6 пологів.

Наш генеральний директор, Радій Анатолійович, називає бригади екстреної медичної допомоги «пологовими будинками на колесах», і працівники екстреної медичної допомоги постійно підтверджують своїми діями цей статус, – написала вона у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія.

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