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На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої

Сьогодні 12:30
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На Павлоградщині 40-річна жінка передчасно народила дитину прямо в кареті "швидкої".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої

Про подію розповіла керівниця Павлоградської станції ЕМД Світлана Зайчикова на своїй Facebook-сторінці.

4 червня близько 01:19 надійшло повідомлення від жінки 40 років, у якої відійшли води та почалися перейми. 

Під час транспортування почався 2 період пологів і народилася недоношена дівчинка, ще ситуація ускладнювалася несприятливим анамнезом, – доповіла Зайчикова.

На щастя, пологи пройшли без ускладнень. Щасливу маму з дитиною бригада екстреної медичної допомоги довезла в обласний профільний заклад. 

Окрім цього, керівниця ЕМД повідомила про те, що з початку цього року на Павлоградщині у каретах “швидких” та на дому медики прийняли вже 6 пологів. 

Наш генеральний директор, Радій Анатолійович, називає бригади екстреної медичної допомоги «пологовими будинками на колесах», і працівники екстреної медичної допомоги постійно підтверджують своїми діями цей статус, – написала вона у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкоїУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкоїРусский

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