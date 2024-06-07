На Дніпропетровщині у жінки передчасно почалися пологи: дитина народилася у кареті швидкої

Про подію розповіла керівниця Павлоградської станції ЕМД Світлана Зайчикова на своїй Facebook-сторінці.
4 червня близько 01:19 надійшло повідомлення від жінки 40 років, у якої відійшли води та почалися перейми.
Під час транспортування почався 2 період пологів і народилася недоношена дівчинка, ще ситуація ускладнювалася несприятливим анамнезом, – доповіла Зайчикова.
На щастя, пологи пройшли без ускладнень. Щасливу маму з дитиною бригада екстреної медичної допомоги довезла в обласний профільний заклад.
Окрім цього, керівниця ЕМД повідомила про те, що з початку цього року на Павлоградщині у каретах “швидких” та на дому медики прийняли вже 6 пологів.
Наш генеральний директор, Радій Анатолійович, називає бригади екстреної медичної допомоги «пологовими будинками на колесах», і працівники екстреної медичної допомоги постійно підтверджують своїми діями цей статус, – написала вона у публікації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія.
Читайте також:
Автор:
Внаслідок відключення електроенергії на деяких вулицях Дніпра у черговий раз…
На ж/м Придніпровський з'явилися трамваї.
У квітні та травні 2024 року на залізниці почастішали нещасні…
На війні загинув футболіст з Кривого Рогу Владислав Хаткевич.