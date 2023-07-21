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На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

Сьогодні 12:33
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До березня 2021 року ця рослина була у Червоній книзі України, але її звідти вилучили.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

Нещодавно мешканець Кривого Рогу Олександр Вартоха у ФБ-групі “Природа Криворіжжя” опублікував фото, на якому зображена загадкова водяна рослина. Чоловік поцікавився, що це таке.

Хто знає, що це росте в річці? – запитав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

Йому відповіли, що це – водяний горіх (Trapa natans).

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

Зазначимо, водяних горіх – це реліктова листяна однорічна трав’яниста водна рослина, що поширена у водоймах (озерах, ставках, заплавах річок, мілководдях річкових заплав, болотах). Має кілька назв: чортів горіх, водяний каштан, чилім, рогульник плаваючий тощо.

Батьківщиною водяного горіха є територія південних регіонів Євразії та Африки. Особливо популярний водяний горіх у Китаї, де протягом декількох тисячоліть він вживається як корисний, смачний і дієтичний продукт, а також використовується народною медициною як лікувальний засіб.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

В Україні ця рослина почала розростатися більше 10 років тому. Водяний горіх вкрив суцільним зеленим килимом величезні площі акваторії. Він знищує кисень у воді, заважає нереститися та витісняє все живе. Унаслідок розповсюдження рослини почала гинути риба, а деякі місця стали непрохідними для суден.

Боротися з реліктовою, але шкідливою рослиною, що розростається кожного літа та “з’їдає” все більше площ водойм, заважала Червона книга. Тому у березні 2021 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів вилучило з Червоної книги України водяний горіх.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живеУкраїнська

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