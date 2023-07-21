На Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе

Нещодавно мешканець Кривого Рогу Олександр Вартоха у ФБ-групі “Природа Криворіжжя” опублікував фото, на якому зображена загадкова водяна рослина. Чоловік поцікавився, що це таке.
Хто знає, що це росте в річці? – запитав він.
Йому відповіли, що це – водяний горіх (Trapa natans).
Зазначимо, водяних горіх – це реліктова листяна однорічна трав’яниста водна рослина, що поширена у водоймах (озерах, ставках, заплавах річок, мілководдях річкових заплав, болотах). Має кілька назв: чортів горіх, водяний каштан, чилім, рогульник плаваючий тощо.
Батьківщиною водяного горіха є територія південних регіонів Євразії та Африки. Особливо популярний водяний горіх у Китаї, де протягом декількох тисячоліть він вживається як корисний, смачний і дієтичний продукт, а також використовується народною медициною як лікувальний засіб.
В Україні ця рослина почала розростатися більше 10 років тому. Водяний горіх вкрив суцільним зеленим килимом величезні площі акваторії. Він знищує кисень у воді, заважає нереститися та витісняє все живе. Унаслідок розповсюдження рослини почала гинути риба, а деякі місця стали непрохідними для суден.
Боротися з реліктовою, але шкідливою рослиною, що розростається кожного літа та “з’їдає” все більше площ водойм, заважала Червона книга. Тому у березні 2021 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів вилучило з Червоної книги України водяний горіх.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Нещодавно у маршрутці Дніпро-Запоріжжя стався жахливий інцидент - помер літній…
Ось чому техогляд важливий!
Учора, 20 липня, о 17:40 на лінію «101» повідомили, що…