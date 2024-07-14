На Дніпропетровщині у квартирі вибухнув боєприпас: двоє людей загинули

У Дніпропетровській області стався вибух у квартирі з людьми.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на власні джерела.

Вибух стався вчора, 13 липня, у місті Зеленодольск Криворізького району.

У квартирі, де окрім 49-річного власника перебували 50-річний чоловік та 47-річна жінка, вибухнув касетний боєприпас. Обидва чоловіки загинули на місці. Відомо, що вони обоє мали судимості, – йдеться у дописі.

Жінка вижила, її ушпиталили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

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