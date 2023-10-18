На Дніпропетровщині у домашнього тирана знайшли мішки з коноплею

У Павлограді на Дніпропетровщині у чоловіка, який погрожував своїй дружині, знайшли мішки з коноплею.

Увечері 17 жовтня до поліціянтів звернулися місцеві мешканці, які повідомили про ймовірне вчинення домашнього насильства в одному з селищ на території Павлограда. Пізніше з’ясувалося, що 30-річний чоловік погрожував своїй дружині розправою.

Між подружжям розгорілася сварка, під час якої чоловік почав кривдити дружину та погрожувати їй вбивством. Коли поліціянти приїхали до будинку, де стався конфлікт, вони також знайшли у одній із кімнат мішки з висушеною коноплею.

Поспілкувавшись із кривдником поліцейські склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення насильства в сім’ї) КУпАП та винесли терміново заборонний припис терміном на 10 діб.

Коноплю, яку знайшли у будинку, відправили на експертизу.

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