На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

27 та 28 квітня у зв’язку з ремонтом залізничного переїзду в районі села Божедарівка Кам’янського району вводиться тимчасове обмеження руху транспорту автодорогою М-30.
Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.
Будьте уважні та плануйте свої маршрути через цю ділянку завчасно, – додали в поліції.
Рекомендований маршрут об’їзду дивіться на ситуаційній схемі:
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт.
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