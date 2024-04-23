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  • На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

Сьогодні 10:00
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

27 та 28 квітня у зв’язку з ремонтом залізничного переїзду в районі села Божедарівка Кам’янського району вводиться тимчасове обмеження руху транспорту автодорогою М-30.

Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Будьте уважні та плануйте свої маршрути через цю ділянку завчасно, – додали в поліції.

Рекомендований маршрут об’їзду дивіться на ситуаційній схемі:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їзду

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині тимчасово обмежать рух транспорту автодорогою М-30: маршрут об’їздуУкраїнська

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