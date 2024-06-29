На Дніпропетровщині три жінки налагодили незаконну реалізацію алкоголю та тютюну

У Кам’янському районі правоохоронці припинили продаж контрафакту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Три жінки – 26, 41 та 51-річні, налагодили незаконну реалізацію контрафактних підакцизних алкогольних та тютюнових виробів у торгівельних об’єктах м. Камʼянське та Божедарівської територіальної громади, – йдеться у дописі правоохоронців.

Жінки продавали товар без офіційного дозволу, попередньо закуповуючи алкоголь у своїх довіренних особ.

Поліцейські вилучили 800 одиниць тютюнових виробів та 90 літрів алкогольної продукції та майже 50 скляних пляшок без марок акцизного податку.

Експертиза показала, що товар не відповідає необхідним нормам.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.

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