На Дніпропетровщині троє мешканців возвеличували збройні сили росії: їх затримали

На жаль, в Україні вистачає колаборантів.

Так, два мешканці Павлограда, а також жителька Тернівки публікували у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували збройні сили країни-агресора.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

21 квітня правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Під час слідчих дій поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Чоловіка та двох жінок, причетних до колабораційної діяльності, доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин правопорушення. Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом будуть скеровані до суду.

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