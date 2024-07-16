На Дніпропетровщині трьох військовослужбовців судитимуть за розпродаж військового майна

Троє військових привласнювали майно, що належало військовій частині.

У пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про скерування до суду обвинувальний акт стосовно трьох військовослужбовців, які розпродавали військове майно.

За попередньою інформацією, у вересні 2022 року начальник продовольчого складу однієї з військових частин створив організовану групу та очолив її як організатор і керівник. До групи увійшли начальник складу забезпечення батальйону та командир відділення, який виконував обов’язки діловода речової служби частини.

За даними слідства, начальник продовольчого складу шукав покупців, начальник складу забезпечення збирав замовлення, а діловод приховував нестачу майна. Таким чином обвинувачені розпродали військове майно на загальну суму майже 200 000 гривень.

Їм інкримінують привласнення військового майна військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою організованою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України), – йдеться у публікації.

Згідно санкції статті, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть командира взводу, якого підозрюють у розтраті військового майна на 400 тис грн.

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