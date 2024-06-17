На Дніпропетровщині тракторист випадково знищив стародавній курган

Тракторист місцевої агрофірми випадково знищив курган.

На території Павлоградського району Дніпропетровської області було знищено курган, який є стародавнім похованням та об’єктом культурної спадщини. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

У середині квітня 2024 року директор агрофірми “Приволчанська” дав завдання трактористу зорати земельну ділянку в селі Малоолександрівка та попередив його про наявність кургану, який категорично не можна чіпати. Незважаючи на попередження, чоловік, який працював у вечірній час, переорав усю ділянку, включаючи курган з охоронною зоною радіусом 20 метрів, частково пошкодивши та зруйнувавши об’єкт культурної спадщини.

Глава СФГ “Ельдорадо”, де працював тракторист, подав клопотання про передачу обвинуваченого на поруки трудовому колективу, просячи закрити кримінальне провадження. У ході судового засідання клопотання було задоволене, і тракториста було звільнено від кримінальної відповідальності.

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