На Дніпропетровщині тракторист наїхав на боєприпас

В Апостолівській громаді Криворізького району Дніпропетровщини під час роботи на полі трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Він здетонував. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Євтушенко
За його даними, загиблих і поранених немає. Але не обійшлося без пожежі та значних пошкоджень сільськогосподарської техніки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей.
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