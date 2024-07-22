На Дніпропетровщині тракторист наїхав на боєприпас

Під час робіт на полі стався вибух.

В Апостолівській громаді Криворізького району Дніпропетровщини під час роботи на полі трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Він здетонував. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Євтушенко

За його даними, загиблих і поранених немає. Але не обійшлося без пожежі та значних пошкоджень сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей.

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