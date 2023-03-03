На Дніпропетровщині трактор випадково переїхав двірника

На Дніпропетровщині водій трактора переїхав двірника.

Про цей випадок йдеться в вироці, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відомо, що трагедія сталася в місті Тернівка Павлоградського району. Робітники комунального підприємства скидали сміття у причеп до трактора. Коли чоловіки закінчили роботу, то двоє комунальників злізли з трактора, а третій залишився на ньому.

Водій почав їхати, після чого двірник втратив рівновагу та впав з трактора. Кермувальник не помітив цього та переїхав його задніми колесами причепа. Від отриманих травм чоловік помер.

За даними слідства, двірники загрузили сміття та сказали кермувальнику, що можна їхати. Водій повернувся для огляду причепа та почав рухатися. Коли йому закричали загальмувати, то було вже пізно.

Зазначається, що в крові водія знайшли канабіноїди. Сам підозрюваний зізнався, що курив коноплі, проте за 5 днів до трагедії. Правоохоронці підозрюють, що вживання наркотиків вплинуло на дії чоловіка. Комунальник визнав свою вину під час засідання суду.

Суд визнав його винним та засудив до 5 років позбавлення волі, а після виходу на волю, він не зможе керувати транспортом ще 7 років.

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