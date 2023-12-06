На Дніпропетровщині та ще в двох областях під час руху обкрадали вантажівки

Мешканець Кременчука на Полтавщині обкрадав далекобійників на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як повідомили в пресслужбі Кіровоградської прокуратури, мешканець Полтавщини разом із друзями обкрадав далекобійників, які везли товар через Дніпропетровську та Кіровоградську області. “Пірати” пересувалися на легковому автомобілі, а вантажівки зупиняли вночі. Вполювати вдавалося харчі, гігієнічні засоби та інші товари, які мали продавати в магазинах.

Викрадене майно перевозили на власних автомобілях до Кременчука, де зберігали в орендованих гаражах, що підготували заздалегідь. Після цього домовлялися з друзями, які збували речі місцевим підприємцям.

Для крадіжок використовували машину зі знищеними номерами вузлів й агрегатів, а для конспірації навіть змінювали номерні знаки.

Судячи з фото, яке публікує поліція, кради в основному продукти. Консерви, воду та сосиски.

Викрили “піратів” правоохоронці Кіровоградщини.

Під час розслідування правоохоронці провели близько 30 обшуків. За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна вилучили речові докази. Перевіряється причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів.

Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч.4 ст.185 (крадіжка) КК України та обрано запобіжні заходи тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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