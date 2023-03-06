Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивством

Сьогодні 18:56
просмотров

5 березня між 70-річним та 60-річним чоловіками виникла сварка, під час якої останній наніс знайомому численні удари кухонним ножем.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивством

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Сталося це на території Криворізького району, повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили з місця події знаряддя злочину – кухонний ніж.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

6 березня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивствомУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

    Цивільні громадяни, які на початку вторгнення рф отримали вогнепальну зброю…

    Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

    Мешканці Дніпропетровщини, які через ворожу агресію росії втратили рідну людину,…

    У Дніпрі у центрі ходить чоловік з гранатою: будьте обережні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:27
    У Дніпрі у центрі ходить чоловік з гранатою: будьте обережні

    Будьте обережні!

    На Дніпропетровщині впровадять трудову повинність для безробітних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:52
    На Дніпропетровщині впровадять трудову повинність для безробітних

    В одному із районів Дніпропетровщини хочуть впровадили трудову повинність для…

    Наверх