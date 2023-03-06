На Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивством

5 березня між 70-річним та 60-річним чоловіками виникла сварка, під час якої останній наніс знайомому численні удари кухонним ножем.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Сталося це на території Криворізького району, повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили з місця події знаряддя злочину – кухонний ніж.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

6 березня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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